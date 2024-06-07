Инсайдер высказался о возможных трансферах Смолова и Жемалетдинова в ЦСКА

Инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале «Инсайды от Карпа» поделился соображениями по поводу информации о возможных трансферах в ЦСКА нападающего Фёдора Смолова и полузащитника Рифата Жемалетдинова.

По данным источника, ЦСКА ищет форварда, но вероятность подписания 34-летнего Смолова является невысокой. А вот переход Жемалетдинова более вероятен, однако здесь всё будет зависеть от запросов 27-летнего футболиста.

Напомним, что ЦСКА на днях объявил о назначении на пост главного тренера Марко Николича. Прошлый чемпионат под руководством Владимира Федотова команда завершила только на шестой позиции.