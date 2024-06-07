Каборе: «Я бы мог вернуться в РПЛ»

Бывший полузащитник «Краснодара» и «Динамо» Шарль Каборе высказался о пребывании без клуба в течение последнего года.

По словам 36-летнего футболиста, он допускает возможное возвращение в Россию и находится в ожидании наиболее подходящего предложения.

«На данный момент никто не сделал мне предложения, которое бы мне понравилось. Но я бы мог вернуться в РПЛ, если у меня будет хорошая команда. У меня отличные воспоминания о России!» — цитирует Каборе Sport24.

В сезоне 2022/2023 Каборе выступал за «Ньор», в составе которого провёл 31 матч и отметился двумя результативными передачами.