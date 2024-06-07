Булыкин: «Федотов не выполнил задачу в ЦСКА»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о назначении Марко Николича на пост главного тренера ЦСКА.

Напомним, в московском клубе сербский специалист сменил Владимира Федотова, возглавлявшего «армейцев» с 2022 года.

«Владимир Федотов не выполнил в ЦСКА задачу, которую перед ним ставили, и нужно было поменять тренера. Думаю, у клуба был шорт-лист, того же Игнашевича они рассматривали. Но решили остановиться на Николиче, потому что тот был в «Локомотиве», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

В прошедшем розыгрыше чемпионата России ЦСКА Федотова занял шестое место в турнирной таблице РПЛ и сумел дойти до финала Кубка России (Пути РПЛ).