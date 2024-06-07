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Божович назвал лучший вариант продолжения карьеры для Дзюбы

07 Июня 2024 • 14:06 Комментировать (1)

Экс-наставник тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился мнением о будущем российского форварда Артёма Дзюбы.

Напомним, московский «Локомотив» не стал продлевать трудовой договор с 35-летним футболистом.

«Лучшее решение для продолжения карьеры Дзюбы — поехать в Китай к Слуцкому. Там ему будет комфортнее всего», — цитирует Божовича Sport24.

При этом специалист отметил, что если бы возглавил сейчас какой-то клуб, то сразу бы пригласил к себе Дзюбу, ведь ему нужен форвард такого плана.

Стоит отметить, что Дзюба и Слуцкий являются близкими друзьями. На данный момент 53-летний тренер возглавляет китайский «Шанхай Шеньхуа».

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Евро-Футбол.Ру,
Миодраг Божович Леонид Слуцкий Артём Дзюба Шанхай Шеньхуа ещё теги
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Cruyff
07 Июня 2024 в 14:11
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