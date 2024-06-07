Артур — о чемпионстве «Зенита»: «Всё, что со мной происходит — исполнение мечты»

Полузащитник «Зенита» Артур высказался о чемпионстве в минувшем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, своих ближайших преследователей «Краснодар» и «Динамо» «сине-бело-голубые» опередили лишь на одно очко. Этот успех стал для команды Сергея Семака уже шестым кряду.

«Могу сказать одно: всё, что со мной происходит — исполнение мечты. Завоевать титул в сильном европейском чемпионате – это то, чего я всегда хотел. И сейчас невероятно счастлив, что сделал это в первый же сезон», — цитирует Артура Metaratings.

Бразильский футболист перешёл в «Зенит» зимой текущего года из «Палмейраса». В составе петербургской команды Артур провёл 17 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.