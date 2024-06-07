Агент Божовича: «Миодраг не останется в «Нефтчи», будем искать другую команду»

Срджан Еремич, агент известного черногорского тренера Миодрага Божовича, высказался о будущем своего клиента.

В настоящий момент Божович возглавляет азербайджанский «Нефтчи». Ранее он работал в тульском «Арсенале», «Локомотиве», «Динамо», «Крыльях Советов» и «Ростове».

По словам Еремича, его клиент не останется в «Нефтчи» и будет искать себе новый клуб.

«Миодраг не останется в «Нефтчи», будем искать другую команду. Пока конкретных предложений нет, но разговоры ведутся», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, вместе с «Ростовом» Божович выигрывал Кубок России в 2014 году. Также специалист приводил «Црвену Звезду» к победе в чемпионате Сербии.