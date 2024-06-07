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Силкин уверен, что Тюкавин найдёт команду в Европе

07 Июня 2024 • 13:39 Комментировать

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин высказался о возможном отъезде нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина в Европу.

«Он давно уже созрел для этого, но просто так, чтобы уехать – так не пойдет. Ему нужно переходить в тот клуб, который действительно его захочет», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

При этом специалист выразил уверенность в том, что Тюкавин сможет найти себе новую команду в Европе.

В сезоне-2023/24 Тюкавин принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил 17 мячей и стал автором десяти ассистов.

Контракт 21-летнего форварда с «Динамо» рассчитан до 2028 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Тюкавина в 16 миллионов евро.

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Динамо Москва Сергей Силкин Константин Тюкавин ещё теги
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