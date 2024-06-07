В «Ростове» прокомментировали возможное подписание Джикии

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о возможном подписании бывшего защитника «Спартака» Георгия Джикии, который сейчас находится в статусе свободного агента.

«Мы с ним никаких переговоров не ведём», — цитирует Рыскина Metaratings.

В минувшем сезоне Джикия провёл за «Спартак» 12 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Цвета московского клуба футболист защищал с 2017 года, ранее он выступал за пермский «Амкар».

Минувший розыгрыш чемпионата России «Ростов», набравший 43 очка, завершил на седьмом месте в турнирной таблице. «Спартак» же стал пятым.