Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о работе Михаила Галактионова и продлении его контракта с «Локомотивом».

- Вчера «Локомотив» продлил контракт с Галактионовым до лета 2026 года. Как отнеслись к такому решению?

- Раз руководство клуба приняло такое решение, значит, это правильно. Галактионов уже прошел путь с командой, когда было тяжелое положение, и «Локомотив» находился на тринадцатом месте. Но Галактионов и его футболисты сумели из этого выбраться, и потом игра стабилизировалась. Тренер поближе познакомился с игроками за это время, узнал их возможности. Поэтому все закономерно.

- С другой стороны, «Локомотив» не достиг ни одной задачи, оставленной на сезон. Вас это не смущает?

- Надо исходить из того, как все складывалось по ходу сезона. Были моменты, когда команда могла сыграть лучше, то есть очки были потеряны. Но это уже прошлое, из которого тренер, руководство и игроки сделали свои выводы.

- Четвертое место – это сейчас потолок или команда не достигла своего максимума?

- Нужно исходить из того, что есть. Теперь надо смотреть вперед. Летом может уйти определенная группа футболистов, по разным причинам. Какие-то потери в составе будут. Надо думать об усилении. Решение дальнейших задач будет зависеть от того, каким в итоге окажется состав, придут ли в команду сильные футболисты. Конкуренция «Локомотиву» необходима, потому что предстоит бороться за более высокие места. Но мне кажется, что и сейчас у команды идет прогресс. Есть хорошие молодые ребята. Надеюсь, они будут прибавлять.

- Некоторые игроки «Локомотива» покинули команду по истечении контракта: Жемалетдинов, Худяков, Магкеев, Дзюба. Могут уйти клуб Миранчук, Тикнизян, Пиняев, Глушенков. Не придется ли Галактионову строить новую команду?

- Глушенков провел сезон хорошо, Пиняев не очень. По Миранчуку должна наступить ясность. Думаю, что у тренерского штаба уже есть понимание того, кто останется, и кто может прийти. От потерь и усиления будет многое зависеть.

- То есть, летом главным для «Локомотива» будет сохранить своих лидеров?

- Эта задача существует всегда. Но у лидеров есть действующие контракты. Я уверен, что тех игроков, которые команде нужны, удастся сохранить.

Елена Григорьевская