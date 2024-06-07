34-летний полузащитник Юрий Газинский покинет екатеринбургский «Урал» свободным агентом. Об этом клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале.

Руководство «Урала» приняло решение не продлевать трудовой договор с Газинским.

— Спасибо, Юра, за два года проведенные в Екатеринбурге и желаем тебе успехов в дальнейшем! — написала пресс-служба «шмелей».

Напомним, Газинский выступал за «Урал» с 2022 года. В минувшем сезоне чемпионата России хавбек принял участие в семи матчах и не отметился результативными действиями. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Газинского в 300 тысяч евро.

По итогам сезона «Урал» занял 14-е место в РПЛ, но проиграл в стыковых матчах «Акрону» и отправился в Мелбет-Первую лигу.