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Нагорных: «Воробьёв в зоне интересов «Локомотива»

07 Июня 2024 • 13:25 Комментировать
Балтика
1:3
Локомотив Москва

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался об интересе московского клуба к нападающему «Оренбурга» Дмитрию Воробьёву.

«Мы занимаемся поиском центрального нападающего. Воробьёв в зоне наших интересов? Да», — цитирует Нагорных «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 26-летний Воробьёв провёл за «Оренбург» 31 матч, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 1,5 миллиона евро.

Напомним, в минувшем розыгрыше чемпионата России «Локомотив» занял четвёртое место в турнирной таблице, сумев набрать 53 очка в 30 проведённых матчах.

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Локомотив Москва Оренбург Юрий Нагорных Дмитрий Воробьёв ещё теги

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