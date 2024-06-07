Нагорных: «Воробьёв в зоне интересов «Локомотива»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался об интересе московского клуба к нападающему «Оренбурга» Дмитрию Воробьёву.

«Мы занимаемся поиском центрального нападающего. Воробьёв в зоне наших интересов? Да», — цитирует Нагорных «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 26-летний Воробьёв провёл за «Оренбург» 31 матч, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 1,5 миллиона евро.

Напомним, в минувшем розыгрыше чемпионата России «Локомотив» занял четвёртое место в турнирной таблице, сумев набрать 53 очка в 30 проведённых матчах.