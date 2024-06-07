Радимов: В прошлом году ЦСКА с Федотовым прыгнул выше головы

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал отставку Владимира Федотова с поста главного тренера ЦСКА.

По мнению эксперта, в сезоне-2022/23 Федотов завысил планку, ведь ЦСКА взял Кубок России и серебро РПЛ, а в минувшей кампании стал только шестым.

— Я думаю, что Федотов проделал очень хорошую работу, тем более с той скамейкой, что у него есть. В общем, это их место. Я думаю, что в прошлом году они выше головы прыгнули, — заявил Радимов на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

57-летний Федотов был главным тренером ЦСКА с 2022 по 2024 год. По окончании сезона клуб объявил о расставании со специалистом. На его место был назначен Марко Николич.