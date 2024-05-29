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«Химки» выйдут из отпуска 16 июня

29 Мая 2024 • 12:24 Комментировать

После завершения сезона в Мелбет-Первой лиги многие команды, включая «Химки», ушли в отпуск. Подмосковные футболисты будут отдыхать до 16 июня, после чего стартуют сборы. Они пройдут в Кратово и Новогорске. Футболисты Андрея Талалаева должны провести около шести контрольных матчей. Предварительные даты встреч: 28 июня, 2, 9 и 15 июля.

«Химки» окончательно расстались с Романом Гбане, который прошлый сезон провел в аренде в Португалии, а также усилились экс-игроком «Факела» Андреем Менделем. Об этом сообщают «Вести Подмосковья».

Максимально короткий отпуск будет у футболистов сборной Беларуси Романа Юзепчука и Захара Волкова, которые 7 и 11 июня могут сыграть в контрольных матчах своей национальной команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки
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