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Гуренко высказался о продлении контракта Галактионова с «Локомотивом» эксклюзив

07 Июня 2024 • 13:23 Комментировать

Футбольный эксперт Сергей Гуренко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о работе Михаила Галактионова и продлении его контракта с «Локомотивом».

- Вчера «Локомотив» продлил контракт с главным тренером Михаилом Галактионовым до лета 26-го года. Как отнеслись к такому решению?

- Руководителям клуба виднее. Они находятся ближе к команде. Не скажу, что «железнодорожники» провалили сезон, но в то же время нельзя сказать, что выступили очень хорошо. Были матчи, в которых «Локомотив» не добрал очки. Но от добра добра не ищут, как говорится.

- То есть четвертое место команды – это хороший результат, учитывая все обстоятельства?

- Не скажу, что хороший. Это средний результат. Команда не выступила провально, но в то же время недосчиталась своих очков.   

- Что вам нравится в игре «Локомотива» под руководством Галактионова?

- Есть молодежь, которая прибавляет в игре. Команда очень перспективная на будущее. Но проблема, которая была, - игра в защите, никуда не делась. Надо улучшать игру в обороне. А в линии атаки подбор футболистов очень интересный.

- Ольга Смородская не увидела прогресса в работе Галактионова с «Локомотивом». А вы?

- Мне нравится, как заиграл Глушенков. Он очень прибавил. Да и другие молодые ребята тоже. То есть свои плюсы можно найти.

- Некоторые игроки «Локомотива» покинут команду по истечении контракта: Жемалетдинов, Худяков, Магкеев, Дзюба. Могут уйти Миранчук, Тикнизян, Пиняев, Глушенков. Не придется ли Галактионову строить новую команду?

- Если из этого состава уйдет так много ребят, процентов пятьдесят, это будет большая потеря. Плюс – это усиление конкурентов. Не знаю, кто у клуба на примете, чтобы говорить о том, что результаты непременно будут хуже, если уйдут данные ребята.

- Как вы воспринимаете ситуацию с Миранчуком? Надо ли клубу отменять потолок зарплат, чтобы его удержать?

- Вопрос в том, даст ли Миранчуку кто-то зарплату больше. В «Локомотиве» зарплаты и так приличные. Можно договариваться за счет бонусов. Но это право футболиста. 

- Не считаете, что летом главным для «Локомотива» будет сохранить своих лидеров?

- Это задача для любого клуба. Эти люди давали результат. Если каждый год менять состав, не думаю, что получится что-то хорошее.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
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