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«Россия всегда была одной из сильнейших команд Европы» — Рианчо

07 Июня 2024 • 13:10 Комментировать
Беларусь
...
РОССИЯ
1 7.00 X 4.40 2 1.52
Через 6 ч. 9 мин.

Испанский тренер Рауль Рианчо высказался об уровне сборной России и российских клубов.

— Россия всегда была одной из сильнейших команд Европы. Но нынешняя ситуация вредит развитию потенциала российских команд, — заявил Рианчо «Спорт-Экспрессу».

Специалист считает, что отстранение клубов от участия в еврокубках мешает прогрессу сборной России.

В пятницу, 7 июня, сборная России проведет товарищеский матч против сборной Беларуси. Игра между командами пройдет в Минске, старт запланирован на 20:00 по мск.

Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая будет доступна на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Рауль Рианчо

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