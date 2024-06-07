«Россия всегда была одной из сильнейших команд Европы» — Рианчо

Испанский тренер Рауль Рианчо высказался об уровне сборной России и российских клубов.

— Россия всегда была одной из сильнейших команд Европы. Но нынешняя ситуация вредит развитию потенциала российских команд, — заявил Рианчо «Спорт-Экспрессу».

Специалист считает, что отстранение клубов от участия в еврокубках мешает прогрессу сборной России.

В пятницу, 7 июня, сборная России проведет товарищеский матч против сборной Беларуси. Игра между командами пройдет в Минске, старт запланирован на 20:00 по мск.

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