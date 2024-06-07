Президент «Лукойла»: «Спартак» станет чемпионом в следующем году»

Президент «Лукойла» Вагит Алекперов считает, что московский «Спартак» может стать чемпионом России в следующем сезоне.

«Сможет ли «Спартак» стать чемпионом в следующем году? Да, конечно! Никаких сомнений!», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что по итогам минувшего сезона «красно-белые» заняли пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В новой кампании руководить «народной командой» будет сербский специалист Деян Станкович.

Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит». Второе место занял «Краснодар», а третье – «Динамо».