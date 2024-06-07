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Ну какой «Спартак»?! Почему Латышонок должен отказать «красно-белым»

07 Июня 2024 • 12:57 Комментировать

Евгений Латышонок может оказаться в «Спартаке». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» отговаривает вратаря «Балтики» от совершения ошибки.

В «Спартаке» Латышонку делать нечего

«Спартак» этим летом намерен приобрести нового голкипера, и одним из кандидатов называется Евгений Латышонок, который провёл отличный сезон в «Балтике». Очевидно, что голкипер должен сменить клуб, ему необходимо остаться в Премьер-лиге, а не терять время в Первой. Однако вратарю надо с умом выбирать себе новый клуб.

Зимой ходили слухи, что «Спартак» хочет найти нового сильного голкипера, но с тех пор ситуация поменялась. Если раньше руководство «красно-белых» думало об обновлении на позиции первого номера, то теперь скорее речь идёт о сменщике. Александр Максименко обладает талантом, и это было известно давно. Однако его весеннее выступление намекает, что вратарь наконец-то набрал необходимый опыт, чтобы его реализовывать. Максименко не просто не ошибался, он полноценно тащил команду.

Конечно, у Деяна Станковича могут быть свои взгляды на вратарскую позицию, но сейчас нет оснований для того, чтобы сажать Максименко в запас. Помимо прочего, он ещё и воспитанник «красно-белых», что добавляет ему веса. Для «Спартака» важно иметь своих игроков в составе.

У Латышонка полно вариантов

Прямо сейчас у Латышонка полно вариантов, о которых уже сообщают медиа. «Зенит» находится в поисках нового вратаря, потому что имеющиеся голкиперы в стане питерцев не обладают высоким уровнем. Чемпионов страны спасает то, что атака команды перекрывает проблемы сзади. И всё же новый вратарь не помешает.

«Динамо» в завершившемся сезоне упустило чемпионский титул из-за вратаря. Пара грубейших ошибок Лещука не позволила набрать москвичам столь важные очки. «Бело-голубые» должны летом обновить вратарскую позицию.

Ещё есть «Локомотив», из которого может уйти Лантратов. В ЦСКА, кажется, начинают догадываться, что Игорь Акинфеев не вечный, а Владислав Тороп, как назло, получил тяжёлую травму. В конце концов есть «Ростов» и «Рубин», откуда ушли вратари. Возможно, оба клуба не очень статусные, но зато в обоих Латышонок получит место первого номера.

Вопрос карьеры

Латышонку сейчас надо очень тщательно подходить к выбору команды. Ему вот-вот исполнится 26 лет, и у него просто нет времени проводить сезон-другой в запасе. И лучше сейчас стабильно играть за середняка, чем сесть в запас топ-клуба. Лучше со спортивной точки зрения по крайней мере. Конечно, в том же «Спартаке» у него будет шанс выиграть конкуренцию, но и велика вероятность, что этого не случится.

К сожалению, роль голкипера уникальна. Вратарь, в отличие от полевых игроков, не может выходить на замену в качестве усиления, действовать на не родной позиции, чтобы сохранять игровой тонус. В России можно назвать много вратарей, которые ошиблись с трансфером, похоронив свои карьеры в запасе того или иного большого клуба.

Роман Андреев


Куда Латышонку уходить в летнее трансферное окно?
«Спартак» «Зенит» «Локомотив» Остаться в «Балтике»
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