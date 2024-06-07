Агент: Влашич может вернуться в Россию

Бывший полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич, выступающий в итальянской Серии А за «Торино», может вернуться в российский чемпионат. Об этом рассказал агент хорватского футболиста Тончи Мартич.

«У Влашича отличные воспоминания о России, и почему бы не сыграть там снова в случае хорошего предложения? Возможно ли, что Влашич вернётся в Россию летом? В футболе всё возможно», - передает слова агента «РБ Спорт».

Напомним, что Никола защищал цвета «армейцев» с 2018 по 2021 год. В минувшем сезоне чемпионата Италии 26-летний хорват провел 33 матча, забил три гола и отдал два ассиста.