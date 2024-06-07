«ПСЖ» обратился к Сафонову и Доннарумме

В «ПСЖ» перед стартом сезона нет твердого первого номера на последнем рубеже. Вратари Джанлуиджи Доннарумма, Арнау Тенас и потенциальный новичок Матвей Сафонов будут конкурировать за место в основе.

Согласно информации Lequipe, боссы парижского клуба уведомили эту троицу, что в команде пока нет первого и второго номера.

Ранее в прессе сообщалось, что Сафонов пополнит ряды парижского коллектива в летнее трансферное окно. Чемпион Франции готов подписать с воспитанником «Краснодара» пятилетнее трудовое соглашение. Сумма потенциального трансфера оценивается в 20 миллионов евро.