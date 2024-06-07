Агент Сперцяна ведёт переговоры с итальянскими клубами

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может перебраться в чемпионат Италии этим летом. Агент игрока Рафаэла Пимента ведет переговоры с несколькими представителями Серии А.

«Рафаэла Пимента внимательно следит за ситуацией на рынке, связанной с Эдуардом Сперцяном. Проводятся переговоры с заинтересованными клубами. Италия? В том числе», - говорится на станицах «РБ Спорта».

Сперцян – воспитанник академии «Краснодара». В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 32 поединках, отметившись 11 голами и семью результативными передачами. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 18 миллионов евро.