«Зенит» может сыграть против «Спартака» и клуба Моуринью

Петербургский «Зенит» может принять участие в международном товарищеском турнире этим летом.

Как стало известно журналистам «РБ Спорта», среди потенциальных соперников команды Сергея Семака могу оказаться «Кайрат», «Палмейрас», «Фенербахче», «Бешикташ», «Спартак», «Локомотив», «Црвена Звезда», «Ривер Плейт» и «Тальерес». Окончательный список участников будет сформирован в ближайшее время.

В прошедшем сезоне петербургский клуб в шестой раз подряд выиграл чемпионский титул РПЛ. Кроме того, подопечные Семака стали триумфаторами Кубка России и Суперкубка страны.