Полузащитник московского «Динамо» Владислав Галкин продолжит карьеру в другом столичном коллективе – «Торпедо». 22-летний футболист присоединился к «автозаводцам» в статусе свободного агента после истечения контракта с «бело-голубыми». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В прошлом сезоне Галкин играл на правах аренды за «Акрон». Хавбек принял участие в 29 поединках, в которых записал на свой счет два забитых мяча и четыре голевые передачи.

В минувшем розыгрыше Мелбет-Первой лиги «Торпедо» набрало 47 баллов и финишировало лишь на десятой строчке в турнирной таблице.