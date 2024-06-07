Фанаты «Галатасарая» просят клуб купить Сперцяна

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может переехать в чемпионат Турции. Как стало известно Galatasaray Sözlük, фанаты стамбульского «Галатасарая» призвали руководство клуба оформить трансфер армянского игрока.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к Сперцяну со стороны нескольких итальянских клубов. В их число входят туринский «Ювентус» и «Наполи».

Контракт Эдуарда с краснодарским клубом рассчитан до середины 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро. В минувшем сезоне полузащитник сыграл 33 матча, забил 11 мячей и отдал семь голевых передач.