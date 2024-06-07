Тошич заявил о готовности вернуться в ЦСКА

«Когда наступит тот день, когда закончу с футболом, я буду очень рад вернуться в ЦСКА в любом качестве. Если нужен клубу, если могу помочь, с удовольствием рассмотрел бы такой вариант», - передает слова сербского полузащитника «Спорт-Экспресс».