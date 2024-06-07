Тошич заявил о готовности вернуться в ЦСКА

Экс-футболист московского ЦСКА Зоран Тошич ответил на вопрос о возможном завершении игровой карьеры.
«Когда наступит тот день, когда закончу с футболом, я буду очень рад вернуться в ЦСКА в любом качестве. Если нужен клубу, если могу помочь, с удовольствием рассмотрел бы такой вариант», - передает слова сербского полузащитника «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Зоран защищал цвета «армейского» коллектива с 2010 по 2017 год. Сербский футболист провел в составе московской команды 237 поединков, в которых записал на свой счет 47 забитых мячей и 41 результативную передачу.
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