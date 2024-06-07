Силкин - о «Динамо»: «Третье место - не результат!»

Известный российский специалист Сергей Силкин поделился мнением о нынешнем подборе футболистов в московском «Динамо».

«В идеале «Динамо» надо брать в каждую линию по игроку. У команды результата нет, значит, надо усиливаться. Третье место - не результат! Есть только одно место - первое. Все», - передает слова специалиста Legalbet.

Напомним, что в минувшем сезоне «бело-голубые» были близки к чемпионскому титулу, однако из-за поражения от «Краснодара» (0:1) в последнем туре финишировали лишь на третьей строчке. Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит».