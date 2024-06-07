Иванов: «Зенит» Семака - как «Реал» Анчелотти»

Российский полузащитник Олег Иванов провел сравнение между петербургским «Зенитом» и триумфатором Лиги чемпионов – мадридским «Реалом».
«Есть команды, не понаслышке знающие, что такое чемпионский характер, дух победителя. Самый яркий пример - «Реал» при Анчелотти. А в России - «Зенит» времен Семака», - передает слова Иванова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что в минувшем сезоне Российской премьер-лиги петербургский клуб вырвал золотые награды лишь в последнем туре. Подопечные Сергея Семака опередили финишировавший вторым «Краснодар» на одно очко. Топ-3 замкнуло столичное «Динамо».
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