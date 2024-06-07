Олег Иванов объяснил, почему Личка - лучший тренер РПЛ

Бывший игрок сборной России Олег Иванов рассказал, кого считает лучшим тренером минувшего сезона Премьер-лиги. Он выбрал наставника московского «Динамо» Марцела Личку.
«Чех за год проделал феноменальную работу. Принял команду на девятом месте - и едва не вывел в чемпионы! И это при отсутствии надежного вратаря!» - передает слова Иванова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что московское «Динамо» в минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги финишировало на третьем месте. Вторым стал «Краснодар», а чемпионский титул в шестой раз подряд выиграл петербургский «Зенит».
Бан пользователя