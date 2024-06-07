Хомуха высказался о новом тренере ЦСКА

Экс-игрок московского ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о назначении сербского специалиста Марко Николича на пост главного тренера «армейского» коллектива.
«Он уже адаптирован к чемпионату, знает часть футболистов в команде. Посмотрим, как он будет справляться. Мне кажется, надо было дать возможность до зимнего перерыва Федотову поработать», - передает слова Хомухи «Спорт День за Днём».
Напомним, что Николич заключил с ЦСКА трудовое соглашение до лета 2026 года. На этом посту сербский специалист сменил россиянина Владимира Федотова. В чемпионате России Марко имеет опыт работы в московском «Локомотиве».
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