Медведев сообщил, когда «Зенит» откроет клубный музей

Александр Медведев, председатель совета директоров петербургского «Зенита», рассказал о том, когда откроется клубный музей.
«Говоря о юбилее «Зенита», мы создадим уникальный музей с историей не только «Зенита», но и города. Это будет один из самых современных музеев в мире. В мае 2025-го планируем его открыть», - передает слова руководителя «Чемпионат».
В минувшем сезоне петербургский коллектив финишировал на первом месте в турнирной таблице чемпионата России. Это шестое подряд чемпионство «сине-бело-голубых» в Премьер-лиге. Еще «Зенит» выиграл кубок и суперкубок страны.
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