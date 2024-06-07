«Аякс» принял решение по Сперцяну

В амстердамском «Аяксе» отказались от борьбы за полузащитника сборной Армении и «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Об этом посредством социальных сетей отрапортовал инсайдер Гайтье Сутало.

Ранее в прессе ходили слухи о том, что нидерландский гранд находится в контакте с российским клубом по поводу потенциального трансфера хавбека.

В прошлом сезоне Сперцян вместе с «Краснодаром» стал вице-чемпионом Российской премьер-лиги. Полузащитник принял участие в 33 поединках, записав на свой счет 11 забитых мячей и семь голевых передач. Трансферная стоимость футболиста составляет 18 миллионов евро.