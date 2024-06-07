Экс-игрок «Спартака» Самедов назвал фаворита следующего сезона РПЛ

Экс-полузащитник сборной России и ряда клубов РПЛ Александр Самедов поделился ожиданиями от следующего сезона Премьер-лиги.
«Мы уже на протяжении долгих лет обсуждаем, прекратится гегемония «Зенита» или нет. Но и перед следующим сезоном фаворит - «Зенит». В ближайшие два года - то же самое», - передает слова Александра «Комсомольская правда».
В минувшем сезоне «Зенит» стал обладателем золотых наград, вырвав титул в заключительном туре. Команда Сергея Семака стала чемпионом страны в шестой раз подряд. Кроме того, «сине-бело-голубые» выиграли Кубок России и Суперкубок.
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