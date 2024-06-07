Самедов оценил трансфер Мбаппе в «Реал»

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Самедов высказал мнение о трансфере французского нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Трансфер Мбаппе - огромный плюс для «Реала». Состав вместе с Мбаппе выглядит просто блестяще. Но как всё будет смотреться в жизни на футбольном поле - это большой вопрос для меня», - передает слова Самедова «Комсомольская правда».

О переходе 25-летнего нападающего в «королевский» клуб было объявлено в начале текущей недели. Мбаппе присоединился к «сливочным» в статусе свободного агента и подписал долгосрочный контракт на пять лет.