Четыре клуба из Италии интересуются полузащитником «Краснодара»

Армянский хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в чемпионате Италии. По информации журналистов Tuttomercatoweb, заинтересованность в услугах игрока проявляют четыре представителя Серии А.

Как сообщает источник, Сперцян находится в сфере интересов туринского «Ювентуса», римского «Лацио», «Наполи» и «Фиорентины». Скауты «старой синьоры» просматривали футболиста в матчах сборной Армении.

В прошлом сезоне Эдуард поучаствовал в 33 поединках, забил 11 мячей и отдал семь результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 18 миллионов евро.