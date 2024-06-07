С Месси, но без Роналду: Жирков назвал команду мечты

Экс-защитник сборной России и лондонского «Челси» Юрий Жирков составил команду своей мечты. В нее он включил Лионеля Месси, Роналдиньо, Хави и других звезд мирового футбола.

«Чех, Кафу, Мальдини, Альбертини, Кроос, Баллак, Хави, Роналдиньо, Месси. Нападающий Дрогба или Это′О. Центральных защитников тяжело выбрать», - высказался Жирков в видео на ютуб-канале FC Bus.

На клубном уровне Жирков провел 530 поединков, в которых записал на свой счет 38 забитых мячей и 103 голевые передачи. За национальную сборную России Юрий сыграл 105 матчей, забил два гола и сделал 11 ассистов.