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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Спартаке» выбирают лучшего футболиста - названы пять претендентов

07 Июня 2024 • 08:19 Комментировать

На официальном сайте московского «Спартака» предлагают выбрать лучшего футболиста команды по итогам прошедшего сезона. В число номинантов включены пятеро игроков: форвард Александр Соболев, полузащитники Роман Зобнин и Тео Бонгонда, защитник Срджан Бабич и голкипер Александр Максименко.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги «красно-белые» финишировали лишь на пятой строчке. «Народная команда» набрала 50 баллов в 30 турах. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит», который еще выиграл Кубок страны. Второе место занял «Краснодар», а третье – столичное «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Зобнин Тео Бонгонда Александр Максименко Александр Соболев Срджан Бабич ещё теги
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