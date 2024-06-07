В «Спартаке» выбирают лучшего футболиста - названы пять претендентов

На официальном сайте московского «Спартака» предлагают выбрать лучшего футболиста команды по итогам прошедшего сезона. В число номинантов включены пятеро игроков: форвард Александр Соболев, полузащитники Роман Зобнин и Тео Бонгонда, защитник Срджан Бабич и голкипер Александр Максименко.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги «красно-белые» финишировали лишь на пятой строчке. «Народная команда» набрала 50 баллов в 30 турах. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит», который еще выиграл Кубок страны. Второе место занял «Краснодар», а третье – столичное «Динамо».