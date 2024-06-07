Черчесов выбрал двух лучших игроков сезона РПЛ

Наставник национальной сборной Казахстана Станислав Черчесов назвал двух лучших футболистов сезона в Российской премьер-лиге.
«Глушенков проявил себя в этом году. Практически в каждом матче он отдавал передачи, играл нестандартно. Про Тюкавина хотел бы то же самое сказать», - поделился мнением тренер в эфире программы «Все на Матч!».
По итогам прошедшего сезона петербургский «Зенит» в шестой раз подряд отпраздновал чемпионство в Российской премьер-лиге. Серебряным призером стал «Краснодар», а топ-3 замкнуло московское «Динамо». Далее расположились столичные «Локомотив» и «Спартак».
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