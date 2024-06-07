Черчесов рассказал, кто лучший тренер России - это не Карпин

Бывший главный тренер сборной России, а ныне наставник национальной команды Казахстана Станислав Черчесов назвал лучшего российского тренера по итогам минувшего сезона.
«Для меня всегда лучший тот, кто первый. Если бы «Балтика» была третьей, тогда бы я сказал: «Чемпион - Семак, но Игнашевич нечемпионской командой дошёл до такого результата», - высказался специалист в эфире программы «Все на Матч».
В минувшем сезоне петербургский «Зенит» стал чемпионом Российской премьер-лиги, вырвав золотые медали в последнем туре. Кроме того, подопечные Сергея Семака стали победителями Кубка и Суперкубка страны.
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