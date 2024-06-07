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Зобнин оценил результат «Спартака» в минувшем сезоне

07 Июня 2024 • 07:17 Комментировать

Хавбек столичного «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о выступлении своей команды в минувшем сезоне.

«Для «Спартака» сезон тяжелый. Можно сказать, неудачный, потому что те цели и задачи, которые руководство ставило перед нами, мы не выполнили. К сожалению», - высказался футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что по итогам минувшего сезона спартаковцы финишировали на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Чемпионом в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит». Второе место занял «Краснодар», а третье – столичное «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Зобнин
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