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Ещенко рассказал, как в «Спартаке» отправлял Максименко за пивом

06 Июня 2024 • 23:32 Комментировать

Экс-игрок обороны «Спартака» Андрей Ещенко рассказал об отношениях с молодыми игроками московского клуба.

«Вадим Евсеев отправлял вратаря «Локомотива» Будакова за пивом? А мы Максименко отправляли! Тот побздел немного, но в итоге согласился. Дали деньги — и вперёд! Но Саня молодец: даже если бы его спалили — не сдал бы нас», — цитирует бывшего футболиста издание Sport24.

Напомним, что Ещенко выступал за «красно-белых» с 2016 по 2022 год. Всего за столичную команду футболист провёл 109 встреч во всех турнирах, отличившись одним забитым мячом и тремя результативными передачами. В составе «Спартака» он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Ещенко Александр Максименко ещё теги
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