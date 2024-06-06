Ещенко — о разговоре с Бакаевым перед переходом в «Зенит»: «Идёшь за деньгами?»

Экс-игрок обороны «Спартака» Андрей Ещенко признался, что пытался отговорить своего бывшего одноклубника Зелимхана Бакаева от перехода в «Зенит».

«Пытался: «Ну чего ты туда идёшь? За деньгами? Не вопрос, но понимаешь же, что играть будешь мало?» Что Бакаев? Отнекивался. Я объяснял: «Может, тебе надо в команду статусом пониже? Где и играть будешь, и забивать», - приводит слова бывшего футболиста издание Sport24.

Стоит напомнить, что Бакаев является игроком петербургского клуба с 2022 года. В сентябре 2023-го Зелимхан был отдан в аренду в «Аль-Вахду».

Трудовой договор футболиста с «сине-бело-голубыми» рассчитан до июня 2025 года.