Марко Николич, новый главный тренер московского ЦСКА готов рассмотреть подписание в армейский клуб двух своих бывших подопечных. Несколько лет назад они вместе работали в одной команде.

Как сообщает Legalbet, речь идёт про форварда «Динамо» Фёдора Смолова и свободного агента после 30 июня Рифата Жемалетдинова, который покинет столичный «Локомотив».

«Тренер был доволен работой с футболистами в «Локомотиве». Сами игроки также не против воссоединиться с Николичем», - отмечает источник.

Отметим, что у Смолова 30 июня истекает контракт с «Динамо». Вопрос будущего опытного 34-летнего футболиста стоит весьма остро.