Агент Магкеева: «Надеемся, его будущее скоро определится»

Этим летом защитник «Локомотива» Станислав Магкеев покидает «железнодорожников». Агент игрока обороны высказался касательно процесса поиска нового клуба игроком.

«Есть предложения по Магкееву, мы ведет переговоры с клубами. Надеемся, что будущее Станислава скоро определится», - говорит «Спорт-Экспрессу» представитель игрока Александр Клюев.

Напомним, что Станислав пропустил минувший сезон полностью. В очередной раз его в концовке позапрошлого сезона сразила тяжёлая травма крестообразных связок колена. По итогу сезона «Локо» решил не продлевать контракт с травматичным игроком обороны.