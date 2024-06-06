Генсек РФС: «Отменить VAR — это выкинуть деньги в форточку»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал идею об отмене VAR.

«Что значит отменить VAR? Это выкинуть в форточку деньги, потраченные на приобретение и внедрение системы. В любом случае нужно же этому обучиться. С каждым годом VAR становится лучше, а судьи набираются опыта», — цитирует Митрофанова издание Sport24.

По мнению функционера, данный шаг сейчас неразумен, так как в будущем футбол от этой системы только выиграет.

Накануне в АПЛ «Вулверхэмптон» выступил с предложение прекратить использование системы VAR. В итоге на общем собрании клубы проголосовали за продолжение применения технологии в соотношении 19-1.