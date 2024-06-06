Источник: Лебеденко завершил карьеру

Знаменитый форвард Игорь Лебеденко завершил игровую карьеру.

Официально об этом его клуб, московское «Торпедо» пока что не сообщало. Однако такой информацией делится журналист Metaratings Сергей Ильёв. Экс-торпедовец теперь войдёт в тренерский штаб команды.

Напомним, что Лебеденко – воспитанник «Торпедо». Игорь был в академии «автозаводцев» с детских лет. В 2000 году стартовала его взрослая профессиональная карьера. После 2004 года Игорь успел поиграть за московский «Локомотив», «Сатурн», «Ростов», «Терек», «Факел» и ряд других клубов. В 2019 году форвард вернулся в свой родной клуб. Сейчас Игорю 41 год, свой день рождения он отметил недавно – 27 мая.