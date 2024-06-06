Смолов признался, что обращался к психологу после ЧМ-2018

Форвард «Динамо» Фёдор Смолов высказался о своём психологическом состоянии после чемпионата мира-2018.

«Это действительно болезненный опыт. Я каждые полгода думал, что я с этим справился. Ещё спустя шесть месяцев я понимал, что это даже не близко было. Я обратился к помощи психолога, процесс восстановления занял года два», — сказал Смолов на личном ютуб-канале Smol Talk.

Стоит напомнить, что Смолов неудачно пробил одиннадцатиметровый в четвертьфинальном матче мирового первенства со сборной Хорватии. В итоге Россия вылетела с турнира. Тогда многие болельщики обвинили игрока в поражении национальной команды.