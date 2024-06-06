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Агент Умара Сако: «Он рад играть за «Ростов» эксклюзив

06 Июня 2024 • 20:36 Комментировать

Нассер Диалло, агент защитника «Ростова» Умара Сако специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» порассуждал о будущем своего клиента.

«Интерес от команд РПЛ? Я о таком не слышал, Умар рад играть за «Ростов», - сказал Диалло нашему корреспонденту.

Ранее в СМИ сообщалось, что к защитнику «Ростова» проявляют интерес команды из верхней половины таблицы РПЛ.

Сако, напомним, пополнил дончан минувшей зимой. За клуб он сыграл в рамках 14 официальных встреч во всех турнирах.

«Ростов» арендовал игрока из болгарского клуба «Арда» с правом выкупа до 30 июня 2024 года. Дончане воспользовались этим правом.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Умар Сако Нассер Диалло ещё теги
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