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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин рассказал, когда Сафонов подпишет контракт с «ПСЖ»

06 Июня 2024 • 19:43 Комментировать

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился информацией о предстоящем переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

— Медосмотр он прошел. Подписание, видимо, на днях, — цитирует Карпина «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что 25-летний Сафонов подпишет контракт с «ПСЖ» до 2029 года. Покупка россиянина обойдется парижанам в 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Сафонов провел 30 матчей в рамках Российской премьер-лиги, пропустил 27 голов и 11 раз смог оставить свои ворота на замке.

7 июня сборная России проведет товарищеский матч против Беларуси. Начало поединка — в 20:00 по мск.

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