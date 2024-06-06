Агент Тикнизяна: Не буду отрицать, что скауты итальянских клубов следили за игроком

Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, высказался о будущем своего клиента.

Представитель Тикнизяна подтвердил, что на игре сборной Армении со Словенией были скауты итальянских клубов.

«Не буду отрицать, что скауты были на этой игре. Может ли он покинуть «Локомотив» этим летом? Будет конкретная информация, тогда можно будет поговорить», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне 25-летний Тикнизян принял участие в 30 играх во всех турнирах, забил девять мячей и записал на свой счет шесть ассистов.

Трудовой договор защитника с «Локомотивом» рассчитан до 2026 года. Согласно данным Transfermarkt, стоимость Тикнизяна составляет шесть с половиной миллионов евро.