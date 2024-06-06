В «Оренбурге» рассказали, может ли Воробьёв перейти в «Локомотив»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о возможном уходе нападающего команды Дмитрия Воробьёва.

— Мы ведем переговоры. Контакты с «Локомотивом» есть. Все на достаточной высокой стадии, — приводит слова Еремякина издание «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что «железнодорожники» предложили 26-летнему футболисту трудовой договор на три года. Покупка Воробьёва может обойтись клубу в два с половиной миллиона евро.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 31 матче с учетом всех турниров, забил восемь мячей и записал на свой счет один голевой пас. Действующий контракт Воробьёва с «Оренбургом» рассчитан до лета 2025 года.