Гаджиев прокомментировал информацию об интересе к Селихову

Гаджи Гаджиев, который занимает пост президент «Динамо» из Махачкалы, высказался по поводу возможного подписания голкипера Александра Селихова из «Спартака».

«Селихов, как и Джикия, нам всегда интересны. Но разве Александра отпускают из «Спартака»? Он классный вратарь с большим опытом. Конечно, Селихов интересен «Динамо» Махачкала. Вопрос в другом - интересны ли мы Александру?» - цитирует Гаджиева Sport24.

Гаджиев отметил, что «Динамо» сложно конкурировать со «Спартаком» в борьбе за футболистов.

Напомним, что по итогам прошлого сезона махачкалинское «Динамо» завоевало билет в Премьер-лигу. В топ-дивизионе российского футбола динамовцы выступят впервые в истории.

Селихов может сменить «Спартак» на другой клуб РПЛ